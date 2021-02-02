Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "HAYDİ uygulamasına 8 bin 843 ihbar geldi ve bunların hemen hemen hepsine ulaştık. 897 olaya müdahale ettik. 864 kişiye de...
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "HAYDİ uygulamasına 8 bin 843 ihbar geldi ve bunların hemen hemen hepsine ulaştık. 897 olaya müdahale ettik. 864 kişiye de...

02.02.2021 22:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:20
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu:

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "HAYDİ uygulamasına 8 bin 843 ihbar geldi ve bunların hemen hemen hepsine ulaştık. 897 olaya müdahale ettik. 864 kişiye de işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: "HAYDİ uygulamasına 8 bin 843 ihbar geldi ve bunların hemen hemen hepsine ulaştık. 897 olaya müdahale ettik. 864 kişiye de işlem yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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