Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "HAYDİ uygulamasına 8 bin 843 ihbar geldi ve bunların hemen hemen hepsine ulaştık. 897 olaya müdahale ettik. 864 kişiye de...

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "HAYDİ uygulamasına 8 bin 843 ihbar geldi ve bunların hemen hemen hepsine ulaştık. 897 olaya müdahale ettik. 864 kişiye de işlem yapıldı.