Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu Giresun'daki sel felaketi bölgesinde Açıklaması
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu Giresun'daki sel felaketi bölgesinde Açıklaması

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, 11 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu Giresun'daki sel felaketi bölgesinde Açıklaması
23.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, 11 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Soylu, sel ve heyelandan büyük ölçüde etkilenen Dereli ilçe merkezinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı incelemenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gece geldiği kentte gerçekleştirdikleri değerlendirme toplantısı ve incelemelere ilişkin bilgi verdi.

Soylu, 5 jandarma ve bir operatörün, menfezlerin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları, hala arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği istikamette de incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Daha sonra Dereli ilçesine geldiğini belirten Soylu, "Hakikaten ben böyle bir tablo görmedim, Allah beterinden muhafaza etsin." dedi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda şu rakamları verebilirim, 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 11 vatandaşımızı da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 4 vatandaşımızdan birisi jandarma, evladımız şehit oldu. Onlar, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde, Doğankent'teki arama kurtarma çalışmalarına giderken bu kazayla karşı karşıya kaldılar."

Bakan Soylu, şu ana kadar 133 vatandaşın arama kurtarma marifetiyle kurtarıldığını dile getirerek, "Şu yukarıdaki düğün salonunda vatandaşlarımız ve toplam bununla birlikte 3 vatandaşımız daha arama kurtarılmayı bekliyor. Onlarla ilgili de gerek helikopterle gerekse iş makineleriyle gerekse arama kurtarma ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

118 köy yolu ulaşıma kapalı

Kentteki 118 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu ifade eden Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunun da hala ulaşıma kapalı olduğu, Dereli yolunun ise çalışmaların ardından açıldığı bilgisini paylaştı.

Soylu, tüm ekiplerin seferber olduğunu, ilgili tüm kurumların ekiplerinin çevre ve bölge illerden kente sevk edildiğini söyledi.

Sadece Dereli'de değil, aynı zamanda Doğankent ve Yağlıdere'de de bu ölçekte olmasa da hasarın büyük olduğuna dikkati çeken Soylu, Espiye'nin de Görele'nin de Güce'nin de yağmur aldığını, diğer ilçelerin de yine yağmurdan etkilendiğini belirtti.

Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi köylerimiz de dahil olmak üzere hasarın ne olduğunu arkadaşlarımız, bizler hep birlikte değerlendiriyoruz. Sayın bakanımızla da özellikle bu tip afetlerde hep birlikteyiz. Her birimiz bir tarafa bakıyor, birimiz arama kurtarma tarafına, diğerimiz meselenin nereden kaynaklandığı, nasıl adım atılacağı… Biraz sonra da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız da burada olacak ve buna yönelik, buradaki vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız."

Afetle karşı karşıya kalan vatandaşların hep yanında olacaklarını vurgulayan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının da bu yönde olduğunu ve herkese geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etti.

Soylu, herkese Allah'tan sabır dileyerek, işin çok zor olduğunu ancak yaraları dayanışma içinde saracaklarına inandığını vurguladı.

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Kaynak: AA

Manşet

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