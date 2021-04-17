Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile bir araya geldi
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bir araya geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bir araya geldi.

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile bir araya geldi
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile bir araya geldi
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile bir araya geldi
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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