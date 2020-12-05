Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.
05.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:58
Son dakika politika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten