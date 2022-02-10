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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu'dan Kapaklı Kaymakamı'na takdir belgesi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu'dan Kapaklı Kaymakamı'na takdir belgesi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır'a sel felaketindeki üstün çabalarından ötürü takdir belgesi yolladı.

TEKİRDAĞ (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır'a sel felaketindeki üstün çabalarından ötürü takdir belgesi yolladı.

Yollanan takdir belgesini Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım takdim etti. Kaymakam Sağır'ı tebrik eden Vali Yıldırım, "Rize ve Artvin'de meydana gelen sel afetlerinden sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergilediği ve yaraların elbirliği ile sarılması için bölgede fedakarca yürütülen çalışmalarda afetzede vatandaşlara sunduğu maddi-manevi destekle 'ben de varım' dediği için Kaymakamımız Bayram Sağır'ı tebrik ederim" dedi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Politika

Süleyman Soylu, Tekirdağ, Bayram, Sel, Politika, Haberler

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