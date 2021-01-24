Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ depreminin yıl dönümünde "Geçmiş olsun" mesajı Açıklaması
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ depreminin yıl dönümünde "Geçmiş olsun" mesajı Açıklaması

24.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:02
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ depreminin yıl dönümünde

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye'nin Elazığ depremiyle büyük sınav verdiğini" belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında olarak 'Devlet nerede?' dedirtmedik. Milletimiz ve devletimizin tüm birimleri el ele vererek yaralar hızlıca sarıldı."

Soylu, paylaşımda "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Malatya." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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