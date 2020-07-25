Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı başladı
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı başladı

Son dakika haberine göre Mersin'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlık ettiği güvenlik toplantısı başladı.

25.07.2020 18:22 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:52

Mersin'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlık ettiği güvenlik toplantısı başladı.

Soylu, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, ardından Vali Ali İhsan Su ile görüştü.

Görüşmenin ardından Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısı başladı.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve ilgililer katıldı.

Basına kapalı toplantı sürüyor.

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı başladı

Kaynak: AA

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