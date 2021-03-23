Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz 2016'dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü...
23.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:24
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz 2016'dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertilmiştir.
İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz 2016'dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertilmiştir. Sadece 2020 yılında 7'si ulusal olmak üzere 86 organize suç örgütü çökertilmiştir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin