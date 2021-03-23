Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz 2016'dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü...

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz 2016'dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertilmiştir.