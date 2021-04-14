Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı'nda görevli şube müdürü, koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı'nda görevli şube müdürü, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı'nda görevli şube müdürü, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Edinilen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı Plan,Yönetim ve Eğitim Şube Müdürü İlhan Biçer, Ankara'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı Plan,Yönetim ve Eğitim Şube Müdürü İlhan Biçer, Ankara'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlhan Biçer, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ve önceki gün vefat eden İçişleri Bakanlığı Plan, Yönetim ve Eğitim Şube Müdürü İlhan Biçer'in cenazesi, memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Fatih Serdengeçti, Yapraklı Kaymakamı Yavuz Arslan, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör ve İlhan Biçer'in ailesi ile yakınları katıldı. Biçer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Bakan Yardımcısı Çataklı, merhum Biçer'in yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.


Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı'nda görevli şube müdürü, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı'nda görevli şube müdürü, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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