Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "3 Mayıs 2021'de Kocaeli ve Van'da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 kişi...

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "3 Mayıs 2021'de Kocaeli ve Van'da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 kişi yakalanmış, 19-22 Mayıs 2021'de Hakkari'de yapılan operasyonlarda, 117 kilogram eroin, 80 litre asetik anhidrit ele geçirilmiş, İran uyruklu 1...