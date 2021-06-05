Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "3 Mayıs 2021'de Kocaeli ve Van'da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 kişi...
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Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "3 Mayıs 2021'de Kocaeli ve Van'da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 kişi...

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: '3 Mayıs 2021'de Kocaeli ve Van'da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 kişi...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "3 Mayıs 2021'de Kocaeli ve Van'da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 kişi yakalanmış, 19-22 Mayıs 2021'de Hakkari'de yapılan operasyonlarda, 117 kilogram eroin, 80 litre asetik anhidrit ele geçirilmiş, İran uyruklu 1...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "3 Mayıs 2021'de Kocaeli ve Van'da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 kişi yakalanmış, 19-22 Mayıs 2021'de Hakkari'de yapılan operasyonlarda, 117 kilogram eroin, 80 litre asetik anhidrit ele geçirilmiş, İran uyruklu 1 kişi yakalanmış, 24-29 mayıs 2021'de Van'da yapılan operasyonlarda, 128 kilogram eroin ele geçirilmiş, 27 Mayıs 2021'de Ağrı'da yapılan operasyonda, 109 kilogram eroin ele geçirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "3 Mayıs 2021'de Kocaeli ve Van'da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 kişi... - Haberler
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