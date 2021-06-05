Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2016 yılından sonra her yıl eroin, kokain, metamfetamin ve ekstazi yakalama miktarlarında Cumhuriyet...

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2016 yılından sonra her yıl eroin, kokain, metamfetamin ve ekstazi yakalama miktarlarında Cumhuriyet tarihi rekorları kırılmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2016 yılından sonra her yıl eroin, kokain, metamfetamin ve ekstazi yakalama miktarlarında Cumhuriyet tarihi rekorları kırılmıştır. Bu bağlamda kokainde yüzde 90, eroinde yüzde 38, metamfetaminde yüzde 532, bonzaide yüzde 151 oranında artış sağlanmıştır". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı