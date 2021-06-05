Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı yüzde 8 azalışla...
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Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı yüzde 8 azalışla...

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: '2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı yüzde 8 azalışla...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı yüzde 8 azalışla 292'ye düşmüştür.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı yüzde 8 azalışla 292'ye düşmüştür." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı yüzde 8 azalışla... - Haberler
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