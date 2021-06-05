Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı yüzde 8 azalışla...
Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı yüzde 8 azalışla 292'ye düşmüştür.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2016 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920 iken 2020'de bu sayı yüzde 8 azalışla 292'ye düşmüştür." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı