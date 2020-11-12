Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Yazıcı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda incelemede bulundu
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Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Yazıcı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda incelemede bulundu

12.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:41
Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Yazıcı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda incelemede bulundu

Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Temaslarına ilk olarak Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'nda düzenlenen programla başlayan Vali Ersin Yazıcı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, karşılama töreninin ardından komutanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Eğitim Merkezi'ni gezen Vali Yazıcı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdil, merkezde kullanılan ekipmanları inceledi.

Akdeniz'deki en önemli yatırım merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölgede ziyaretlerine devam eden heyet, askeri ve ticari yat üretimi yapan Ares Tersanesini ziyaret etti. Üretim faaliyetleri, üretim kapasiteleri ve ihracat hakkında bilgi alan heyet, başarılı çalışmaları için tersane yetkililerine tebriklerini iletti.

Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'ndaki incelemelere devam eden Vali Yazıcı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdil, okul komutanlığındaki kütüphane, derslik, laboratuvar ve yüzme havuzunu gezdikten sonra okulun iş ve işleyişiyle ilgili brifing aldı. Programın sonunda Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'ndaki Astsubay adayları ile öğle yemeğinde bir araya gelen Vali Yazıcı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdil, öğrencilere başarı dileklerini iletti. - ANTALYA

Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Yazıcı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda incelemede bulundu
Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Yazıcı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda incelemede bulundu
Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Yazıcı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda incelemede bulundu
Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Yazıcı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda incelemede bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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