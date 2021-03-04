Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kovid-19'a karşı dinamik denetimlere katıldı

Normalleşme yolunda dev bir adım daha! 81 ile yazı gönderildi, normal düzene geçiliyor

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İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kontrollü normalleşme sürecini, denetim ve ikaz kültürünü yaygınlaştırarak, vatandaşın topyekun katılımıyla başarmak istediklerini belirtti.

İzmir'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen dinamik denetimlere katılan Erdil, Konak ilçesindeki Hakimiyet-i Milliye İlkokulunda incelemelerde bulundu.

Sınıfları gezen, yetkililerden bilgi alan ve öğrencilerle sohbet eden Erdil, çocuklara yüz yüze eğitimin başlamasından memnun olup olmadıklarını sordu.

Öğrencilerin "evet" cevabı vermesi üzerine Erdil maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Erdil, 1 Mart'tan itibaren salgına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinenin düzenlemeleri doğrultusunda kontrollü, denetimli normale dönüş çerçevesinde yeni bir süreç başladığını söyledi.

Bakanlık olarak bu süreçte daha çok yoğunlaştırılmış bir dinamik denetim modeli işletmeyi planladıklarını kaydeden Erdil, "Sadece kolluk kuvvetlerinin denetimleri değil kamunun bütün kapasitesi kullanılarak, ayrıca meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve toplumun da katılımı sağlanarak bir takip, denetim ve koordinasyon içinde izleme süreci geliştirme hedefleniyor." dedi.

"Toplum olarak farkındalık oluşturmamız lazım"

Erdil 2020 yılında da bir normalleşme süreci yaşandığını ancak vaka sayısında artış olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

"Topyekün katılımla halkın, vatandaşın desteğiyle, takip ve denetim, ikaz kültürünü yaygınlaştırmak suretiyle kontrollü normal sürece geçişi başarmak istiyoruz. Türkiye bu konuda iyi bir sınav verdi. Bugüne kadar 9 milyon 400 bin civarında aşı yapıldı. İzmir'de de toplam aşı miktarı 626 bin. Bu aşı süreci ve takip, denetim süreciyle normale dönüşü hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Toplum olarak ortak farkındalık, tepki, duruş oluşturmamız lazım. Biraz rehberlik, biraz ikaz ederek, birtakım yaptırımları gerektiğinde kullanarak bu sefer normale geçişi daha başarılı sürdürmek istiyoruz."

"İzmir'de 13 bin denetim elemanı sahada"

Vali Yavuz Selim Köşger de İzmir'de 13 bin denetim elemanının sahada olduğunu, İzmir'i en kısa sürede mavi kategoriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Köşger daha sonra Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine geçti.

Yetkililerden bilgi alarak hastalara şifa dileklerini ileten Erdil, hastane çevresindeki esnafı da ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Erdil'in İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan