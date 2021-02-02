Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor"

Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı

Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı

"Teşkilatın numarasını verin" deyip polisleri tehdit eden kuryeye, mahkemeden zorla getirme kararı

Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 120 kişi vefat etti, 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları İZMİR - İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor"