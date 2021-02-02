Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor"

02.02.2021 21:24 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:30

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları İZMİR - İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları İZMİR - İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor"

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor'
Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor'
Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor'
Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Darbe Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "(İzmir'deki sel) 2391 personel, 451 araç ile çalışmalar devam ediyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 21:30:57. #1.15#
title