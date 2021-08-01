Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Datça'daki depremde olumsuz ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır"

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Datça açıklarında meydana gelen depremde an itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.