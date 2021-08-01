Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Datça'daki depremde olumsuz ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır"
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Datça açıklarında meydana gelen depremde an itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Datça açıklarında meydana gelen depremde an itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.
Bakan Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 07.31'de Muğla - Datça açıklarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı