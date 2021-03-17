Son dakika haberi! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı.
17.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:09
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı