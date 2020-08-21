Son dakika haberi! 'İçel Operasyonu'nda 4 tutuklama Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ihaleye fesat karıştırma ve okul servis yolsuzluğu iddiasıyla sabaha karşı yapılan 'İçel' isimli operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ihaleye fesat karıştırma ve okul servis yolsuzluğu iddiasıyla sabaha karşı yapılan 'İçel' isimli operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlar Özel Birimi ekipleri tarafından Çarşamba sabahı 'ihaleye fesat karıştırma, okul servisleri taşımacılığı yolsuzluğu ve devleti zarara uğratma' iddiasıyla düzenlenen 'İçel' adlı operasyonda, aralarında Tekirdağ'ın Saray ilçesi üst düzey birim yöneticisi, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve iş adamlarının da bulunduğu 8'i devlet memuru 16 şüpheli gözaltına alındı. Okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk, kamuyu zarara uğratma ve ihaleye fesat karıştırma iddiası ile gözaltına alınan zanlılardan 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, jandarmadaki işlemleri sonrası "ihalenin edimine fesat karıştırma ve suç işlemek için örgüt kurma" iddiasıyla tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ali Ö., Mümin D., Eyüp Ö., Adem D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erdem A., Hikmet G., Aygün S. ve Münür E. ise tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA