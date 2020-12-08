Son dakika haberi: İçel İdmanyurdu'nda bir yönetici ve 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haber: Misli.com 3. Lig ekibi İçel İdmanyurdu'nda bir yönetici ile 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 3. Lig ekibi İçel İdmanyurdu'nda bir yönetici ile 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında deplasmanda Karşıyaka ile oynayacak Mersin ekibine, Kovid-19 testi uygulandı.

Test sonucunda bir yönetici ve 2 sporcu Kovid-19'a yakalandı. Söz konusu 3 kişi karantinaya alındı.

Daha önce testleri pozitif çıkan ve tedaviye alınan 2 futbolcu ile 2 idari personelin, yeniden yapılan Kovid-19 test sonucu negatife döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar