Son dakika haberi... İç çamaşırında uyuşturucu ile yakalanan şüpheli ve 3 arkadaşı gözaltında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... İç çamaşırında uyuşturucu ile yakalanan şüpheli ve 3 arkadaşı gözaltında

22.10.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:47
Son dakika haberi... İç çamaşırında uyuşturucu ile yakalanan şüpheli ve 3 arkadaşı gözaltında

Son dakika haberi... SAMSUN'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla takibe alınan T.D. ve 3 arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı.

SAMSUN'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla takibe alınan T.D. ve 3 arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu maddeyi iç çamaşırına gizlediği belirlenen T.D. ve arkadaşları gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, otobüsle Samsun'a gelen T.D.'yi takibe aldı. Yakalanmamak için Havza ilçesinde otobüsten inen T.D., arkadaşları R.S.E., K.C.Ö. ve M.C.Ö. tarafından otomobile alındı. Polis ekiplerince il girişinde bulunan uygulama noktasında durdurulan araçtaki şüpheliler, arandı. T.D.'nin iç çamaşırında uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelilere ait adreslerde arama yapan polis, 1,35 gram kokain, 157,27 gram metamfetamin, 1 captagon, 3,18 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.


Son dakika haberi... İç çamaşırında uyuşturucu ile yakalanan şüpheli ve 3 arkadaşı gözaltında
Son dakika haberi... İç çamaşırında uyuşturucu ile yakalanan şüpheli ve 3 arkadaşı gözaltında
Son dakika haberi... İç çamaşırında uyuşturucu ile yakalanan şüpheli ve 3 arkadaşı gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rus Kaza Rusya Eylül
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İç çamaşırında uyuşturucu ile yakalanan şüpheli ve 3 arkadaşı gözaltında - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 12:51:11. #1.15#
title