Son dakika haberi... İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için dolu uyarısı Son dakika güncel haberi: Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerine kadar sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerine kadar sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İç Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde aralıklarla sağanak, gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu beklendiği bildirildi. Bölge genelinde rüzgarın zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi. Kaynak: AA