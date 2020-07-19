Son dakika haberi... İbrahim Tatlıses'ten çocukluğunda yemeğini yediği Kızılay'a kurban bağışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... İbrahim Tatlıses'ten çocukluğunda yemeğini yediği Kızılay'a kurban bağışı

Son dakika haberleri... TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na kurban bağışında bulundu.

Son dakika haberi... İbrahim Tatlıses'ten çocukluğunda yemeğini yediği Kızılay'a kurban bağışı
19.07.2020 10:36 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:30

TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na kurban bağışında bulundu. Çocukken, ailesinin, Kızılay'ın yaptığı yardımlardan yararlandığı söyleyen Tatlıses, "Giderdim kuru fasulye veya nohut neyse alır eve getirirdim. Kızılay'la ilgili böyle bir anım var. Bunun için Kızılay'la çalışmak benim için şereftir" dedi.

İzmir'de yaşayan ancak Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında tatilde olan İbrahim Tatlıses, yaklaşan Kurban Bayramı için bağışını Kızılay'a yapmaya karar verdi. Bağışı öğrenen Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, personeliyle Bodrum'a giderek bağışlanan 10 küçükbaş hayvan için vekalet aldı. Ziyaret sonrası konuşan Türk Kızılayı Şube Başkanı Baykalmış, "Bugün yurt içi ve yurt dışında milyonlarca insanın gönlünde taht kuran İbrahim Tatlıses beyefendinin evindeyiz. Kendisini böyle sağlıklı ve sıhhatli görmek bizleri çok mutlu etti. Sağ olsun babacan tavrıyla bizleri misafir ettiler. Türk Kızılayı'nın yaptığı çalışmalar hakkında kendisine bilgiler verdik. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak amacıyla kendisinden bağışları olan kurban vekaletlerini aldık. İslami usullere uygun olarak kesilecek kurbanlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ulaştırılacak. Bu vesileyle bizi ağırladığı ve vekalet vererek kurban bağışında bizi tercih ettiği için İbrahim beye çok teşekkür ediyorum, sağ olsun var olsun" dedi.

'ALLAH VERSİN BEN DAĞITIRIM'Kızılay'la ilgili bir anısını anlatan İbrahim Tatlıses, "Urfa'da, biz çocukken Kızılay yemek dağıtırdı. Fakirlere, fukaralara. Ben o zaman Kızılay'ın ne olduğunu bilmiyordum. Büyüyerek öğrendim Kızılay'ın bize yemek getiren kurum olduğunu. Her baba onurludur. Benimki de öyleydi. Utanırdı. 'Ben niye kazanamıyorum alamıyorum çocuklarıma' derdi. Beni gönderirdi. Giderdim kuru fasulye veya nohut neyse alır eve getirirdim. Kızılay'la ilgili böyle bir anım var. Bunun için Kızılay'la çalışmak benim için şereftir. Olan olmayana her zaman verecek. Bu Allah'ın şartıdır. Memleketimizdeki fakir insanlara yardım etmek şereftir. Kızılay adına bir şey yapabildiysem ne mutlu bana" dedi. "Allah versin ben dağıtırım" diyen Tatlıses, "En güzel dağıtan benim bak söyleyeyim. Allah bana ben size" dedi.VATANDAŞA ÇAĞRI YAPTIYardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının kendisini mutlu ettiğini kaydeden Tatlıses, "Sizler de yardımlarınızı esirgemezseniz çok mutlu edersiniz beni. Bilhassa bu sevdiklerimden ricamdır. Kızılay'ı yalnız bırakmayın. Kızılay'la yürüyelim. Yürüdükçe de fakirlerin fukaraların evine girelim" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor Magazin
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi Politika
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki...
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı Dünya
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim Güncel
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak Ekonomi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma 3. Sayfa
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' deyip paylaştı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
Bir buçuk tonluk 'Polat Alemdar' isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
İş yerinin uyarılarına rağmen sakalını kesmeyen genç, tazminatsız kovuldu; Yargıtay iş yerini haklı buldu
İş yerinin uyarılarına rağmen sakalını kesmeyen genç, tazminatsız kovuldu; Yargıtay iş yerini haklı buldu
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Bu araştırma ilk kez yayımlandı! Koronavirüs belirtileri 6 farklı kümeye ayrıldı
Bu araştırma ilk kez yayımlandı! Koronavirüs belirtileri 6 farklı kümeye ayrıldı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Erkan Akçay Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Cansu Tosun Demet Akalın Huysuz Virjin
Spor Falcao İrfan Buz Adem Ljajic Ünal Karaman Hikmet Karaman
Daha Fazla Çocuk Bursa Otomobil İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İbrahim Tatlıses'ten çocukluğunda yemeğini yediği Kızılay'a kurban bağışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 12:07:41. #1.15#
title