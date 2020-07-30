Son dakika haberi... İBB Başkanı İmamoğlu, bayram için memleketi Trabzon'a geldi Bir son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı'nın bir kısmını geçirmek üzere memleketi Trabzon'a geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı'nın bir kısmını geçirmek üzere memleketi Trabzon'a geldi. İmamoğlu, önce Yomra Belediyesini ziyaret etti. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a çalışmalarında başarılar dileyen İmamoğlu'na ziyaretinde CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu eşlik etti. Ziyarette, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli de bulundu. Daha sonra belediye hizmet binası bahçesinde vatandaşlarla görüşen İmamoğlu, ilçe halkının Kurban Bayramı'nı kutladı. İmamoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün kabrini de ziyaret etti. Eren Bülbül'ün kabrine çiçek bırakan İmamoğlu ve beraberindekiler dua etti. Ardından Beşikdüzü ilçesinde giderek bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ikinci günü İstanbul'a döneceği öğrenildi. Kaynak: AA