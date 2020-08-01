Son dakika haberi | Hüyük'te KOP destekli modern seracılık dönemi Son dakika haberi... Hüyük ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan örtü altı seralarda domates ve salatalık gibi ürünlerin üretimine başlandığı bildirildi.

Hüyük ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan örtü altı seralarda domates ve salatalık gibi ürünlerin üretimine başlandığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Ovası Projesi (KOP) Kırsal Kalkınma 2019 yılı mali destek programı kapsamında uygulamalı üretim modeli yaptıklarını vurguladı.

Tingiş, "KOP ile Gelişen Evler Yeşil Evlerde" projesi çerçevesinde ilçedeki üreticilerle beraber uygulamalı üretim modeli yaptıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda her hafta bir üreticimizin serasında toplanıp sosyal mesafe kurallarına uyarak domates, salatalık hastalık, zararlı bitki besleme, ilaçlama ve mücadele yöntemleri hakkında üreticilerimizi bilgilendirerek teknik personel arkadaşlarımızla uygulamalı üretim yapmaktayız." dedi.

Tingiş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İlçe müdürlüğümüz tarafından yapılan projemiz ile üreticilerimizin refah seviyesini yükselterek Hüyük İlçemizde seracılığın yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Proje çerçevesinde üreticilerimiz yüzde 30'unu ödemek suretiyle kalan kısmı ise KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek seralarımız kurulmuştur. İlçemizde 10 üreticimize kurulan 525 metrekare örtü seralar tamamlanarak üretime başlanmıştır. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Seralarımızda üretim yapılmaya başlanıldığından itibaren ilçe üreticilerimiz tarafından ilçe müdürlüğümüze yoğun talep almaya başladık.Devletimizin imkanlarından yararlanarak ilçemizi ilerleyen yıllarda yayla seracılığında öncü ilçelerden biri yapmak için azim ve gayretle çalışmaktayız."

Kaynak: AA