Son dakika haberi: Hüyük'te kısıtlamada da can dostlar unutulmuyor
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Son dakika haberi: Hüyük'te kısıtlamada da can dostlar unutulmuyor

06.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:50
Son dakika haberi: Hüyük'te kısıtlamada da can dostlar unutulmuyor

Son dakika haberlerine göre Hüyük ilçesinde yaşam süren sokak hayvanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik yürütülen tedbirler kapsamında hafta sonraları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da unutulmayarak sahip çıkılıyor.

Hüyük ilçesinde yaşam süren sokak hayvanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik yürütülen tedbirler kapsamında hafta sonraları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da unutulmayarak sahip çıkılıyor.

Hüyük İlçe Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda emniyet ve jandarma ekipleri, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar tarafından beslenemeyen sokak hayvanları için seferber oluyor.

Sokaklarda yaşayan köpeklerin besin ihtiyacını giderebilmek için harekete geçen ekipler, görüp karşılaştıkları yavru köpekleri sevip okşamayı da ihmal etmiyor.

Ekipler ilçenin farklı noktalarında karşılaştıkları sokak hayvanlarını mama ve yiyeceklerle besleyerek aç kalmamasını sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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