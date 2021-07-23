Husumetlisini tüfekle öldüren cinayet zanlısı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Husumetlisini tüfekle öldüren cinayet zanlısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde husumetlisini tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Y.G. polisin başarılı operasyonu ile Osmaniye'de yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde husumetlisini tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Y.G. polisin başarılı operasyonu ile Osmaniye'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Y.G. isimli şahıs, B.E.'ye otomatik tüfekle iki el ateş etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan B.E., yaralı olarak Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Y.G.'nin Osmaniye'de olduğu bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından ekipler zanlıyı Sanayi Sitesi civarında yakaladı. Gözaltına alınan zanlının Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. - OSMANİYE

Husumetlisini tüfekle öldüren cinayet zanlısı yakalandı
Husumetlisini tüfekle öldüren cinayet zanlısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Annesinin boğazını kesen şahıs, cezaevine giderken 'Benim annem yok' diye bağırdı
Annesinin boğazını kesen şahıs, cezaevine giderken "Benim annem yok" diye bağırdı
Otomobiller sel suları altında kaldı...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Otomobiller sel suları altında kaldı...Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
3 yaşındaki çocuk, kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Buse Varol Kadir Doğulu Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Husumetlisini tüfekle öldüren cinayet zanlısı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 00:26:20. #1.15#

title