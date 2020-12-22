Son dakika haberleri! Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri! Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı

22.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:14

Son dakika haberleri: - Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı Adana'da kendisine saldıracağını ileri sürdüğü husumetlisini iş yerine geldiği sırada silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

- Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da kendisine saldıracağını ileri sürdüğü husumetlisini iş yerine geldiği sırada silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Aralık'ta saat 19.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tahsin B. (36), daha önce kavga ettikleri için aralarında husumet olduğu öğrenilen Volkan G. ile telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine telefonu kapatan Tahsin B., motosikletle Volkan G.'nin berber dükkanına gitti. Tahsin B.'nin geldiğini gören Volkan G., çekmeceden çıkardığı tabancayla iş yerinden çıkıp, ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla karın, kasık, kalça ve sağ bacağından yaralanan Tahsin B., kanlar içinde yerde kaldı. Tahsin B. de bu sırada yanında getirdiği tabancayla ateş açtı ancak Volkan G.'ye isabet etmedi. Volkan G., çatışmanın ardından iş yerini kapatıp, olay yerinden ayrılırken, çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Volkan G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tahsin B.'yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Volkan G.'yi Kozan Caddesi'nde yakaladı. Emniyete götürülen Volkan G.'nin, ifadesinde, "Tahsin B. daha önce beni darp etti ve bu yüzden aramız bozuldu. Evimi de kurşunlamıştı. O gün de iş yerime geldiğini görünce, tabancayla ateş açtım. Çünkü o da boş gezen bir insan değildi" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberleri! Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri! Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri! Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri! Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri! Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri! Husumetlisini silahla vuran zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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