Son dakika haberi... Husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı (2)
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Son dakika haberi... Husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı (2)

Son dakika haberi... Husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı (2)
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre HAYATINI KAYBETTİAdana aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İsmail T. (25) tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Mustafa Ok (56), kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Adana aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İsmail T. (25) tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Mustafa Ok (56), kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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