Son dakika haber... Husumetlisi tarafından başından tabanca ile vurulan kişi ağır yaralandı
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Son dakika haber... Husumetlisi tarafından başından tabanca ile vurulan kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde, kız kaçırma mevzusundan aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen kişiler arasında çıkan tartışmada tabanca ile açılan ateş sonucu başına mermi isabet eden ve ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, kız kaçırma mevzusundan aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen kişiler arasında çıkan tartışmada tabanca ile açılan ateş sonucu başına mermi isabet eden ve ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarından Emir Sultan Mahallesi 1191 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Samet K., akşam saatlerinde arkadaşı Ahmet K'nin evine gitti. Bir süre sonra aralarında kız kaçırma mevzusundan husumet bulunduğu ileri sürülen Ercan D'de aynı eve geldi. Bunun üzerine burada ikili arasından tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ercan D., ikametten ayrıldığı esnada Samet K., balkona çıktı. Samet K'nin balkondan tabanca ile Ercan D'ye ateş etmesi sonucu başına mermi isabet eden Ercan D., kanlar içerisinde yere yıkıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunuyor

Silah seslerini duyan mahalleli tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bu arada Samet K., hızla kaçarken, ihbar üzerin gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı durumdaki Ercan D., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından hastaneye akın eden Ercan D'nin yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Şüpheli şahsın aracına saldırdılar

Öte yandan, mahalle sakinleri tarafından Samet K'ye ait olduğu öğrenilen park halindeki FİAT marka 35 AY 8111 plakalı araca taşlı sopalı saldırı düzenlendi. Otomobilde hasar meydana gelirken, polis ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika haber... Husumetlisi tarafından başından tabanca ile vurulan kişi ağır yaralandı
Son dakika haber... Husumetlisi tarafından başından tabanca ile vurulan kişi ağır yaralandı
Son dakika haber... Husumetlisi tarafından başından tabanca ile vurulan kişi ağır yaralandı
Son dakika haber... Husumetlisi tarafından başından tabanca ile vurulan kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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