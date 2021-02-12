Son dakika haberi... Husumetli ailelere o kavga sonrası operasyon; silahlar ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi... Husumetli ailelere o kavga sonrası operasyon; silahlar ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı

12.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:51
Son dakika haberi... Husumetli ailelere o kavga sonrası operasyon; silahlar ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili jandarma ekiplerince adresleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili jandarma ekiplerince adresleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 5'i uzun namlulu 19 tüfek, 2'si kurusıkı 5 tabanca ve 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerden 12'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Çınar ilçesine bağlı kırsal Solmaz Mahallesi'nde, 9 Şubat'ta, muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise 5'i uzun namlulu 19 tüfek, 2'si kurusıkı 5 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 


Son dakika haberi... Husumetli ailelere o kavga sonrası operasyon; silahlar ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Husumetli ailelere o kavga sonrası operasyon; silahlar ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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