Son dakika haberi | Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar attı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kula'ya bağlı Eroğlu Mahallesi ile Uşak'ın Eşme ilçe yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 ZY 137 plakalı Tofaş marka otomobili ile Eroğlu Mahallesi'nden Uşak'ın Eşme ilçesine doğru seyir halinde olan Şuayip Akgün (38) otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yolun ortasında durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsü, Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA