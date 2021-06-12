Son dakika haberi... Hurda deposunda yangın çıktı
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Son dakika haberi... Hurda deposunda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... - Hurda deposunda yangın çıktı İstanbul Sultangazi'de bulunan bir hurda deposunda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

- Hurda deposunda yangın çıktı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de bulunan bir hurda deposunda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan gecekonduya da sıçradı.

Sultangazi Habibler Mahallesi, bulunan bir hurda deposunda iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı. İçeride bulunan yabancı uyruklular panik halinde dışarı çıktı. Alevler kısa sürede hurdalığın yanında bulunan gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Gecekondunun çatısı yanarken, polis ekipleri de içeride bulunan vatandaşları dışarı çıkardı.

Son dakika haberi... Hurda deposunda yangın çıktı
Son dakika haberi... Hurda deposunda yangın çıktı
Son dakika haberi... Hurda deposunda yangın çıktı
Son dakika haberi... Hurda deposunda yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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