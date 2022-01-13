HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler
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HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinin hurda deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen ve baygın halde bulunan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinin hurda deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen ve baygın halde bulunan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra Kemalettin Mahallesi Şehit Ateşe Ahmet Yörük Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin deposunda çıktı. İddiaya göre, hurdaların bulunduğu deponun elektrik panosundan çıkan yangın, kısa sürede iş yerini sardı. Dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 kişinin içeride olduğunun söylenmesi üzerine depoya girdi. Ekipler, E.B. ve B.B.'yi dumanların arasında baygın halde bulup, depodan çıkardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını söndürürken, depo ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

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