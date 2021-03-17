Son dakika haberi... HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam: "Doğu Türkistanlı Müslümanlar, Çin karşısında yalnız bırakılmamalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam: "Doğu Türkistanlı Müslümanlar, Çin karşısında yalnız bırakılmamalı"

17.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:44
Son dakika haberi... HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam:

Son dakika gündem haberi... Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, Uygur Türklerinin, Çin karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, Uygur Türklerinin, Çin karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Uygur Türklerine yönelik baskıların araştırılmasına ilişkin önergenin TBMM Genel Kurulunda gündeme alınması önerisinin reddedilmesini değerlendirdi.

"Çin'in Uygur Müslümanlarına yönelik işkence ve asimilasyon politikaları defalarca belgelenmesine karşın Türkiye'nin bu zulme karşı 'çekimser' tutumu anlaşılabilir değildir." diyen Sağlam, açıklamasında şunları kaydetti:

"Son olarak 'Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Uygur halkına yönelik insanlık ve vicdan dışı eylemlerin araştırılması ve sonuçlarının uluslararası topluma deklare edilmesi' önergesi TBMM'de Cumhur İttifakı'nın oyları ile reddedildi. Kanada ve Hollanda'nın soykırım olarak tanıdığı politikalar, Türkiye tarafından eleştirilmekten dahi imtina edilmektedir. Dünyanın her yerinde insanlığa karşı suç olarak tanımlanabilecek eylemleri Türkiye, Çin ile ilişkileri nedeniyle daha fazla görmezden gelmemelidir. Bu politika revize edilmeli, Doğu Türkistanlı Müslümanlar, Çin karşısında yalnız bırakılmamalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Deniz Türüç Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam: "Doğu Türkistanlı Müslümanlar, Çin karşısında yalnız bırakılmamalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:44:46. #1.16#
title