Son dakika haberi! Huawei Mali İşler Direktörü Vancou'nun ABD'ye iade davasındaki son duruşmalar, bugün başlıyor
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Son dakika haberi! Huawei Mali İşler Direktörü Vancou'nun ABD'ye iade davasındaki son duruşmalar, bugün başlıyor

Son dakika haberi! Huawei Mali İşler Direktörü Vancou'nun ABD'ye iade davasındaki son duruşmalar, bugün başlıyor
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD'ye iade davasındaki son duruşmalar bugün Vancouver'daki Eyalet Yüksek Mahkemesinde başlıyor.

Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD'ye iade davasındaki son duruşmalar bugün Vancouver'daki Eyalet Yüksek Mahkemesinde başlıyor.

Gelecek birkaç hafta boyunca sürmesi beklenen duruşmalarda, Vancou'nun ABD'ye iade edilip edilmeyeceği konusunda Adalet Bakanlığı ve Vancou'nun avukatlarının yasal argümanlarını mahkemeye sunmaları bekleniyor.

Aralık 2018'de Kanada'da tutuklanmıştı

Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Vancou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş insanı Michael Spavor'u "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından 2016'da 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak, aynı günlerde hakkında idam kararı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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