Son dakika haberi: Huawei, küresel akıllı saat sevkiyatında bu yılın ilk çeyreğinde ikinci sıraya yükseldi Son dakika ekonomi haberi: Huawei, International Data Corporation (IDC) raporuna göre akıllı saat sevkiyatlarında geçen yıla göre yüzde 118,5 büyüme kaydederek sektörün en büyük ikinci markası oldu.

Huawei, International Data Corporation (IDC) raporuna göre akıllı saat sevkiyatlarında geçen yıla göre yüzde 118,5 büyüme kaydederek sektörün en büyük ikinci markası oldu.

Huawei açıklamasına göre, firma tüm giyilebilir teknoloji ürünlerinde ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 62,2 büyüme kaydetti.

IDC, yakın zamanda yayınladığı Küresel Üç Aylık Giyilebilir Cihaz İzleyici Raporu'nda, dünya çapında giyilebilir cihaz sevkiyatlarının 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 29,7 artarak 72,6 milyon adede ulaştığını açıkladı. Rapora göre Huawei, giyilebilir cihazlarda yıllık yüzde 62,2 büyüme kaydederek bu sektördeki yüksek pazar payını korudu.

Akıllı saat sektöründe ise 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,1 düşüşle 16,9 milyon adet sevkiyat yapıldı. Huawei, yıllık yüzde 118,5 büyüme kaydederek 2,6 milyon akıllı saat sevkiyatı yaptı. Huawei, bu rapora göre hem yüzde 100'ün üzerinde büyüme yakalayan tek marka oldu, hem de pazarın ikinci en büyük firması durumuna geldi.

Rapora göre Huawei, güçlü online varlığı ve perakendecilerle yakın ilişkileri sayesinde büyümeye devam etti. Çin pazarının yanı sıra Huawei, Avrupa, Latin Amerika ve diğer Asya pazarlarında da başarılı ilerleme kaydetti.

Huawei'nin akıllı saat ürün segmenti ilk çeyrekte gerçekleştirilen yeni ürün lansmanının yanı sıra fitness ve sağlık özelliklerinin sürekli optimizasyonu sayesinde bu sektördeki global düşüş trendine karşı büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde Huawei, yeni WATCH GT 2 Serisi cihazlarını piyasaya sürdü. Sensör teknolojisindeki sürekli optimizasyon sayesinde Huawei akıllı saatler, fitness ve sağlık takibinde rakiplerine göre daha önemli avantajlar getiriyor. SpO2 kan oksijen seviyesi ölçüm özelliği ile birlikte gelen yeni Huawei WATCH GT Serisi de piyasadan olumlu geri bildirimler aldı.

Huawei, 1+8+N Tüm Senaryo Yaşam Stratejisi'ni 2020'de hızlandırdığı için firmanın akıllı saatleri markanın kendi ekosistemine daha iyi entegre edilerek tüketicilere daha zengin fitness ve sağlık deneyimleri sunuyor.

Ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülen Huawei WATCH GT 2e, küresel bir teknoloji yayını olan Pocketnow'dan da "En İyi Seçim" ödülünü aldı.

Kaynak: AA