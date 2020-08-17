Son dakika haberi! Huawei, Expert Image and Sound Association'dan iki ödül kazandı Bir son dakika haberine göre Dünyanın en saygın 55 tüketici teknolojisi dergilerinden oluşan Expert Image and Sound Association (EISA), Huawei'yi iki ödüle birden layık gördü.

Dünyanın en saygın 55 tüketici teknolojisi dergilerinden oluşan Expert Image and Sound Association (EISA), Huawei'yi iki ödüle birden layık gördü.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei P40 Pro "EISA 2020-2021 En İyi Akıllı Telefon Kamerası" ödülünü alırken Huawei Watch GT 2 "2020-2021 En İyi Akıllı Saat" ödülünü kazandı.

EISA, Huawei P40 Pro'yu tasarımı, görüntü teknolojisi ve kamera yetenekleri dolayısıyla kendi sınıfının "şampiyonu" seçti.

Huawei Watch GT 2 de EISA tarafından tasarım ve özellikleri dolayısıyla "modern bir klasiğin doğuşu" olarak tanımlandı.

EISA, lüks tasarımlı Huawei P40 Pro'yu, telefonun mobil fotoğrafçılıkta bir başka etkileyici ilerlemeye işaret ettiğini düşünerek, akıllı telefonlarını günlük olarak çarpıcı fotoğraflar çekmek için kullananlar için mükemmel bir yardımcı olarak görüyor.

Söz konusu ödül, Huawei P40 Pro'nun faz algılamalı otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip birincil 50 megapiksel ultra vision kamerasından, gelişmiş video çekimi için inanılmaz 40 megapiksel ultra geniş cine kameraya, 5x optik yakınlaştırma sağlayan 12 megapiksel periskop telefoto lensine kadar, eşsiz fotoğrafçılık yeteneklerinin bir sonucu olarak kazanıldı.

Buna, Huawei P40 Pro'nun ToF 3D derinlik kamerası ve AI Fotoğrafçılığı özellikleri ekleniyor ve kullanıcılara EISA'nın "akıllı telefon kamera teknolojisini ileriye taşıyor" dediği birinci sınıf bir teknoloji deneyimi sunuyor.

EISA, bu yılki En İyi Akıllı Saat ödülünü kazanan Huawei Watch GT 2'nin ise amoled ekranı ve fiziksel kontrolü ile modern akıllı saatlerin yeteneklerini birleştirdiği için öne çıktığını bildirdi.

İki haftaya kadar dayanan pil ömrü ve birçok fitness özelliği ile Huawei Watch GT 2, 15 profesyonel egzersiz modunu analiz edebiliyor ve 85 özelleştirilmiş egzersiz türü kaydedebiliyor.

TruSleep teknolojisi ile uyku kalitesini izleyebiliyor. Watch GT 2 ayrıca kalp atış hızı ve stres seviyesini izleyebiliyor ve SpO2 seviye ölçümünü yapabiliyor.

EISA üyeleri, 29 ülkeden tüm tüketici elektroniği yelpazesinde uzman medyayı içeriyor ve her üye, EISA'nın altı uzman grubundan (fotoğraf, mobil cihazlar, Hi-Fi, ev sineması ses sistemi, ev sineması ekranı ile videosu ve araç içi elektronik) bir veya daha fazlasına katkıda bulunuyor.

EISA üyeleri her yıl, bu uzman gruplarının her birinde öne çıkan performans gösterenler olarak gördükleri bir ürün listesi belirliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Cihazlar Başkanı Kevin Ho, "EISA tarafından ödül alan ürünlerimizden ikisi Huawei P40 Pro ve Huawei Watch GT 2 ile galibiyet serimize devam etmekten heyecan duyuyor, tüketicilerimize yeni ve heyecan verici deneyimler sunmayı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA