Son dakika haberi | Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit davasına devam edildi
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Son dakika haberi | Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit davasına devam edildi

24.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:55
Son dakika haberi | Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit davasına devam edildi

Son dakika haberi... Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdikleri gerekçesiyle yargılanan sanıklardan Hüseyin Ateş'le ilgili Adli Tıp Kurumundan mahkemeye sunulan raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdikleri gerekçesiyle yargılanan sanıklardan Hüseyin Ateş'le ilgili Adli Tıp Kurumundan mahkemeye sunulan raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesindeki 3. duruşmaya, tutuksuz sanık Hüseyin Ateş katıldı. Müdahiller Hrant Dink Vakfı ve Fethiye Çetin'i ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanık Hüseyin Ateş yönünden Adli Tıp Kurumu Başkanlığına yazılan müzekkereye cevap verildiği belirtilerek, raporda, "Sanığın 23, 27 ve 28 Mayıs 2020 tarihlerinde suça karşı cezai ehliyetinin tam olduğunun" bildirildiği aktarıldı.

Diğer sanık Ersin Başkan hakkında cezai ehliyet yönünden rapor düzenlenmediği ifade edilen duruşmada, tarafların uzlaşamadıklarına dair uzlaştırma raporunun da dosyaya sunulduğu kaydedildi.

Söz alan sanık Hüseyin Ateş, "Ben 4 ay tutuklu kaldım. Cezamı çektim." dedi.

Sanıkların avukatı Orçun Kaan Keleş, suçun oluşması için maddi ve manevi kasıtların olması gerektiğini belirterek, "Her ne kadar Adli Tıptan gelen raporda, 'cezai ehliyetinin tam olduğu' belirtilmiş ise de suça konu olayla ilgili herhangi bir kasıt yoktur. Müvekkillerimin beraatine karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, diğer sanık Ersin Başkan'ın cezai ehliyeti olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Başkanlığından rapor alınması için ilgili kolluk birimine müzekkere yazılmasına karar vererek, sanığın bulunamaması halinde cezai ehliyet konusunda rapor alınması için yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.

Mahkeme diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında Hrant Dink Vakfının yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve yöneticileri ile avukat Fethiye Çetin'in de bulunduğu 9 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Sanıklardan Hüseyin Ateş'in 27-28 Mayıs 2020'de Hrant Dink Vakfına yönelik gönderdiği 2 elektronik posta ile Instagram paylaşımına yaptığı yorumda tehdit mesajlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, diğer sanık Ersin Başkan'ın da 30 Mayıs 2020'de Hrant Dink Vakfına yönelik elektronik posta yoluyla tehdit mesajları gönderdiği ifade ediliyor.

İddianamede, Hüseyin Ateş'in 3 kere olmak üzere zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 7 yıl 6 aydan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin Başkan'ın ise yine zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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