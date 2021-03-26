Son dakika haberi: Hrant Dink davasında mahkeme, polis memuru Muhittin Zenit hakkında 3 suçtan beraat ve 2 suçtan zaman aşımı nedeniyle dosyanın düşmesi kararı verdi.
Gelen son dakika haberlerine göre Hrant Dink davasında mahkeme, polis memuru Muhittin Zenit hakkında 3 suçtan beraat ve 2 suçtan zaman aşımı nedeniyle dosyanın düşmesi kararı verdi.
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı
Hrant Dink davasında mahkeme, polis memuru Muhittin Zenit hakkında 3 suçtan beraat ve 2 suçtan zaman aşımı nedeniyle dosyanın düşmesi kararı verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı