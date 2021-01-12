Son dakika haberi! Hrant Dink davası sanıklarından astsubay Okan Şimşek, Manisa'da yakalanıp, tutuklandı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi astsubay Okan Şimşek (53), Manisa'daki evinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, tutuklandı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 13'ü firari kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nde görevli astsubay Okan Şimşek hakkında, 'meydana gelecek olan cinayetten önceden haberi olmasına rağmen sakladığı' gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. Karar doğrultusunda yapılan araştırmalar ile Şimşek'in Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşadığı tespit edildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şimşek'in Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki evine, bugün saat 11.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Şimşek, gözaltına alındı.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan Şimşek, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanıp, Manisa T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN