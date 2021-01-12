Son dakika haberi! Hrant Dink davası sanıklarından astsubay Okan Şimşek, Manisa'da yakalanıp, tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Hrant Dink davası sanıklarından astsubay Okan Şimşek, Manisa'da yakalanıp, tutuklandı

12.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:36
Son dakika haberi! Hrant Dink davası sanıklarından astsubay Okan Şimşek, Manisa'da yakalanıp, tutuklandı

Son dakika haberler... AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi astsubay Okan Şimşek (53), Manisa'daki evinde gözaltına alındı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi astsubay Okan Şimşek (53), Manisa'daki evinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, tutuklandı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 13'ü firari kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nde görevli astsubay Okan Şimşek hakkında, 'meydana gelecek olan cinayetten önceden haberi olmasına rağmen sakladığı' gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. Karar doğrultusunda yapılan araştırmalar ile Şimşek'in Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşadığı tespit edildi.  Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şimşek'in Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki evine, bugün saat 11.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Şimşek, gözaltına alındı.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan Şimşek, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanıp, Manisa T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Kanye West Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Twitter Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Hrant Dink davası sanıklarından astsubay Okan Şimşek, Manisa'da yakalanıp, tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 17:50:16. #1.15#
title