Son dakika haberi! Hrant Dink cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı: (6)

Son dakika gelişmesine göre Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, cinayetin tüm tasarı sürecinin Trabzon'da gerçekleştiği ve bunun tamamından Trabzon emniyetinin istihbarat biriminin yanında TEM Şubesi'nin de haberdar olduğunun somut verilerden...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, cinayetin tüm tasarı sürecinin Trabzon'da gerçekleştiği ve bunun tamamından Trabzon emniyetinin istihbarat biriminin yanında TEM Şubesi'nin de haberdar olduğunun somut verilerden anlaşıldığı kaydedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 4 bin 448 sayfalık gerekçeli kararda, cinayet sonrası dönemin İstihbarat Daire Başkanı sanık Ramazan Akyürek ile eski İstanbul Emniyet Müdürü sanık Celalettin Cerrah ve diğer kolluk görevlilerinin de katılımıyla olağanüstü gündemle toplantı yapıldığı anlatıldı.

Kararda, bu toplantıda vakıf olduğu yardımcı istihbarat elemanını ve bundan elde edilen istihbari bilgileri katılımcılara bildirmeyip gizleyen Akyürek'in bu süreçte sanık Ali Fuat Yılmazer ile iletişim halinde olduğu ve yardımcı istihbarat elemanıyla daha öncesinden görüştüklerini bildikleri sanık Muhittin Zenit'i arayarak elemanla irtibata geçmesini istedikleri aktarıldı.

Elde edilen bilgilerin bu toplantıda sanık Akyürek tarafından paylaşılması yerine gizlendiği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"İstanbul gibi tüm yönleriyle ve devlet kurumlarıyla yerleşik bir güven mekanizması oluşturmuş bir şehrin merkezi niteliğindeki aktif bir caddesi üzerinde, gündüz vakti, alenen, hiçbir müdahaleye maruz kalmaksızın, kamuoyunca da bilinen önemli bir gazetecisinin, öldürdükten sonra elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde kaçması/kaçırılması şeklinde gerçekleşen eylemden dolayı fail/faillerinin bir an evvel tespit edilememesi ve yakalanamaması nedeniyle toplum nezdinde başta meşru hükümet ve yetkilileri olmak üzere devletin kolluk birimlerine yönelik güvensizlik, endişe ve tepki şeklinde oluşan olumsuz kamuoyuna rağmen, yapılan toplantılarda sessiz kalındığı anlaşılmıştır."

"TEM Şube, Yasin Hayal'in her eyleminden haberdardır"

Kararda, aynı şekilde Trabzon Emniyet istihbarat biriminin de elde ettiği verileri gizlediği gibi bir kısım önem arz eden evrakın da imha edildiği ve bu şekilde oluşan kaos ortamının devamının sağlandığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca, örgütün, İstihbarat Daire Başkanlığı Şube Müdürü sanık Yunus Yazar ile Başkan Yardımcısı sanık Coşgun Çakar aracılığıyla İstanbul'da Dink Davası'na bakmakla görevli olan mahkeme başkanını kendilerinden herhangi bir talep olmaksızın, sahte bir isim ve başkanla hiçbir bağlantısı bulunmayan bir terör örgütü adına "terör faaliyetlerini deşifre etme bahanesiyle" tüm iletişimlerinin takip altına aldıkları ifade edildi.

"Terörle Mücadele (TEM ) Şube, azmettirici Yasin Hayal'in her eyleminden haberdardır." denilen kararda, Hayal'in bizzat TEM Şube ve hatta şube müdürü nezdinde ağırlanmakta oldukları dosya kapsamında alınan ifadelerden anlaşıldığı kaydedildi.

Kararda, şubelerin üzerine düşeni yaptıkları yönünde kabul edilemez değerlendirilmelerle raporlar tanzim edildiği, İstihbarat Daire Başkanlığının mutlak cinayet bilgisini edindiği halde, Planlı İstihbarat Operasyonları uygulaması yapmadığı, istihbaratı daha önce Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevini de yürüten İstihbarat Daire Başkanı sanık Ramazan Akyürek'in bizzat bildiği aktarıldı.

Hazırlanan raporlarda önce jandarma-emniyet kurumları arasında sonra da emniyet içerisinde, Trabzon ve İstanbul il müdürlükleri arasında objektif bir değerlendirme yapılmadığının görüldüğü ifade edilen kararda, cinayetin tüm tasarı sürecinin Trabzon'da gerçekleştiği ve bunun tamamından Trabzon emniyetinin istihbarat biriminin yanında TEM Şubesi'nin de haberdar olduğunun somut verilerden anlaşıldığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, buna rağmen sanıklarca düzenlenen raporlarla Trabzon görevlileri hakkında "Hrant Dink'in ölümü ile irtibatlı olaylar zinciri çerçevesinde gerek idari gerekse güvenlik tedbirleri bakımından olayların önlenmesinde gayret gösterildiği" şeklinde değerlendirme yapıldığı bildirildi.

Trabzon istihbaratına gönderilen "Hrant Dink'in mutlak surette öldürüleceği" bilgisini içeren yazının İstanbul'a neden yollanmadığı ve bunda bir kasıt/saik bulunup bulunmadığının irdelenmediği belirtilen kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Özellikle azmettiricisi ve faili, tüm hazırlık hareketleri bilindiği halde neden gereken tedbirler alınmadı ve eylem önlenmedi, işleneceği bilinen eyleme dair istihbarat sağlayan yabancı istihbarat elemanı ile yapılan görüşmeler neden rapora bağlanmadı, soyut/afaki gerekçelerle neden yabancı istihbarat elemanı düşümü yapıldı?" gibi ilave soruların Trabzon'un sorumlu TEM ve İstihbarat şubeleri hakkında sorulmadığı görülmektedir."

Kararda, en dikkat çekici atamanın esasen cinayetin işlenmesinde en önemli düzeyde sorumluluğu bulunan dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C-2 Şube Müdürü sanık Ali Fuat Yılmazer'in İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğüne atanması olduğu aktarılarak, sanığın mülkiye müfettişlerinin yapmış oldukları yanlı değerlendirmelerle idari soruşturmalardan uzak tutulmasının sağlandığı kaydedildi.

"Başbakanlık müfettişlerine baskı ve tehdit"

Mülkiye müfettişi sanıkların tanzim ettiği resmi raporların içeriğinin belirlenen örgütsel saik doğrultusunda hazırlandıkları aktarılan gerekçeli kararda, bu sanıkların mevzuata aykırı şekilde yanlı, gizleyici/örtbas edici değerlendirmeler yaparak örgüt yöneticisi ve üyelerini korudukları anlatıldı.

Gerekçeli kararda, "Bunun sonucu olarak FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi konumunda bulunan sanıklar tarafından gerçekleştirilen gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi eylemine katkıda bulunan kamu görevlilerinin tespitinin engellenmesi, örgütün temel ve nihai yıkıcı amaçlarına ulaşması noktasında önemli düzeydeki kurumların ele geçirilmesinde örgüt lehine elverişli sonuçların doğmasının iş bu raporlar ile elde edildiğinin anlaşılması karşısında sanıkların örgüte yardım eylemlerinin sabit olduğu mahkememizce kabul edilmiştir." denildi.

İdari soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Başbakanlık müfettişlerinin ise soruşturma sürecinde o tarihlerde İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve İstanbul İstihbarat Müdürü olarak atanmış olan eski Haber Alma Şube müdürü Ali Fuat Yılmazer tarafından olumsuz yaklaşımlar sonucu ifade alma, bilgi belge taleplerini karşılıksız bırakma, toplantılara katılmama şeklinde tavırlara maruz kaldıkları bildirilen kararda, Trabzon ili ve İstihbarat Daire Başkanlığınca tüm sorumluluğun İstanbul iline bırakılmaya çalışılması şeklinde olduğunun yaptırılan yanlı işlemler ve raporların, gizlenen/imha edilen evrakların, teftiş makamlarına ve üyelerine kurulan baskı ve yapılan tehditlerden anlaşıldığı kaydedildi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar