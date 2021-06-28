Son dakika haberi: Hopa olaylarında ölen Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılandığı davada görevsizlik kararı verildi
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Son dakika haberi: Hopa olaylarında ölen Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılandığı davada görevsizlik kararı verildi

Son dakika haberi: Hopa olaylarında ölen Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılandığı davada görevsizlik kararı verildi
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Haklarında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve tutuksuz yargılanan 13 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, Metin Lokumcu'nun avukatı Meriç Eyüpoğlu, sanık olarak yargılanan şüphelilerin mahkeme salonuna getirilerek dinlenmesini ve dosyanın Asliye Ceza Mahkemesi'nde değil Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesini talep etti.

Bazı baro başkanları da soruşturma dosyasına müdahillik talebinde bulundu.

Tanıklar ve avukatların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında, görevsizlik kararı talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme, avukatların talepleri ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak görevsizlik kararı verilmesine hükmedip dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Duruşmayı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, CHP Denizli Milletvekili ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, Batman Baro Başkanı Erkan Şenses, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Özgen Hindistan, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Öymen, KESK Trabzon Şube Başkanı Engin Nur ile Uluslararası Af Örgütünden Batuhan Durmuş da takip etti.

Olay

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de düzenlenen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda, AK Parti konvoyundaki araçlar taşlanmış, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açmıştı.

Taşlı saldırıda Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanırken, olaylar sırasında rahatsızlanan emekli öğretmen Metin Lokumcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Trabzon ve İstanbul adli tıp kurumlarınca hazırlanan raporlarda, Lokumcu'nun vücudunda toksik maddeler bulunmadığı, ölümün mevcut kalp damar hastalığının aktifleşmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle olay günü görevli olan 13 polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Trabzon'da görülmesi kararlaştırılan davanın ilk duruşması, 21 Nisan'da görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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