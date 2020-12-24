Son dakika haberi... Hopa Devlet Hastanesine yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Hopa Devlet Hastanesine yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı

24.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:56
Son dakika haberi... Hopa Devlet Hastanesine yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı

Son dakika haber: Hemşinliler Hizmet Vakfı ile Artvinli hayırsever iş insanı Nedim Koyuncu, Hopa Devlet Hastanesine yeni tip koronavirüs (Kovid -19) hastalarının tedavisinde önemli bir yere sahip 2 yüksek akımlı oksijen cihazı bağışında bulundu.

Hemşinliler Hizmet Vakfı ile Artvinli hayırsever iş insanı Nedim Koyuncu, Hopa Devlet Hastanesine yeni tip koronavirüs (Kovid -19) hastalarının tedavisinde önemli bir yere sahip 2 yüksek akımlı oksijen cihazı bağışında bulundu.

Hopa Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Ersin Böcü, pandemi sürecinde hastaların oksijenlenme ihtiyacını tedavi etmede daha etkili olan yüksek akış oksijen terapi cihazını hastane envanterine kazandıran iş insanı Nedim Koyuncu ve Hemşinliler Hizmet Vakfı Başkanı Necmettin Aydın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

İş insanı Koyuncu ise pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu:

"Hopa Devlet Hastanesinde yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak adına kurucularından olmakla gurur duyduğum Hemşinliler Hizmet Vakfımız ile birlikte yüksek akımlı oksijen cihazı bağışında bulunmak istedik. Aramızda yapmış olduğumuz istişare sonucu hastanemizin acil ihtiyacı olan 2 yüksek akımlı oksijen cihazını ve edevatını alıp takdim etmiş bulunmaktayız. Bu cihazlar amaçlarına ulaşıp bu zorlu süreçte sıkıntısı olan hastalarımızın tedavisinde kullanılacaktır. Bu sayede inşallah hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasında katkıda bulunmuş oluruz. Bütün hastalarımıza Rabbimizden acil şifalar diliyorum. Cihazların alımında katkıda bulunan bütün vakıf üyelerimize, gönüldaşlarımıza teşekkür eder şükranlarımı sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Özçivit Murat Dalkılıç Seren Serengil Oktay Kaynarca
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Hakem Karar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Hopa Devlet Hastanesine yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:20:33. #1.14#
title