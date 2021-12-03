Son dakika haberi! Hopa'daki 'Balkon Faresi' polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Hopa'daki 'Balkon Faresi' polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Hopa'daki 'Balkon Faresi' polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı

Son dakika haberlerine göre Artvin'in Hopa ilçesinde evlerden ziynet eşyası ve para çalan ve "Balkon Faresi" olarak bilinen şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması neticesinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Hopa ilçesinde evlerden ziynet eşyası ve para çalan ve "Balkon Faresi" olarak bilinen şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması neticesinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, Hopa ilçesindeki Ortahopa Mahallesi, Kuledibi ve Sunudrua Mahallesi'ndeki bazı evlerden 12 bin 500 TL, 400 Dolar ile çok sayıda ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları titiz çalışma neticesinde, evlerden hırsızlık yapan 'Balkon Faresi' T.T'yi konakladığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan T.T'nin Rize ve Trabzon illerinde meydana gelen toplam 6 ayrı evden hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edildi.

Konakladığı otel odasında polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan 'Balkon Faresi' T.T'nin üzerinde 5 bin 500 dolar, 4 adet muhtelif banka kartları, 1 adet cep telefonu, parmak izi bırakmamak için kullanılan tıbbi bant ile hırsızlık yaparken giydiği elbiseler ele geçirildi. - ARTVİN

Son dakika haberi! Hopa'daki 'Balkon Faresi' polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı

Kayıp ilanı verdiği arkadaşının ölümünde 4 yıl sonra şüpheli olarak tutuklandı

Kayıp ilanı verdiği arkadaşının ölümünde 4 yıl sonra şüpheli olarak tutuklandı

 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı

4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı

 İstanbul merkezli 6 ilde DHKPC operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title