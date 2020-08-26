Son dakika haberi | Hong Kong'da iki demokrasi yanlısı milletvekilleri gözaltı Son dakika politika haberi... Hong Kong'da 16 kişi hükümet karşıtı protesto suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hong Kong'da 16 kişi hükümet karşıtı protesto suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında muhalif milletvekilleri Lam Cheuk-ting ve Ted Hui Chi-fung da yer alıyor.

Hong Kong'da tartışmalı güvenlik yasasının kabulünün ardından polisin baskınları devam ediyor. Sabah saatlerinde, 2019 yılının Temmuz ayında yapılan protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı. Polis yaptığı açıklamada, gözaltına alınanlar arasında Demokratik Parti üyesi Milletvekilleri Lam Cheuk-ting ve Ted Hui Chi-fung'un da olduğunu duyurdu. Muhalif milletvekilleri, evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, protesto eylemleri sonrası maskeli bir kişi Yuen Long Tren İstasyonunda eylemcilere saldırmıştı. Olayda Lam Cheuk-ting de yaralanmıştı. Polis, olayın ardından yaptığı açıklamada olayın mafya saldırısı olduğunu duyurmuş ve 44 kişiyi de gözaltına almıştı.

Öte yandan, Ağustos ayının başında medya patronu Jimmy Lai yabancı güçlerle gizli anlaşma yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Jimmy Lai, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. - HONG KONG

Kaynak: İHA