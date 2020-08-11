Son dakika haberi | Hong Kong'da gözaltına alınan medya patronu serbest
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Hong Kong'da gözaltına alınan medya patronu serbest

Son dakika haberleri... Hong Kong'da dün gözaltına alınan medya patronu Jimmy Lai, kefaletle serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | Hong Kong'da gözaltına alınan medya patronu serbest
11.08.2020 21:52 | Son Güncelleme: 11.08.2020 21:56

Hong Kong'da dün gözaltına alınan medya patronu Jimmy Lai, kefaletle serbest bırakıldı.

Hong Kong'da aylardır devam eden tartışmalı güvenlik yasası kapsamında dün gözaltına alınan medya patronu Jimmy Lai, kefaletle serbest bırakıldı. Lai polis karakolundan çıkarken onlarca destekçisi tarafından karşılandı. Serbest bırakıldığında açıklama yapmayan Lai, kalabalığın içinden geçerek arabaya bindi. Sık sık Çinli yöneticileri ve Hong Kong hükümetini eleştiren 71 yaşındaki Lai'nin sahibi olduğu Apple Daily, Çin ve Hong Kong'daki otoriter yönetim karşıtı yayınlar yapıyor. Lai gözaltına alınırken, sahibi olduğu medya şirketinin genel merkezine de baskın düzenlenmişti.

Lai'nin dün tutuklanmasının ardından başlayan destek gösterileri kapsamında Hong Kong sakinleri, Apple Daily gazetesi satın almak için bayilere akın etti. Gazete, 70 bin tirajdan 550 bin tiraja çıktı.

Hong Kong polisi güvenlik yasasını ihlal ettikleri gerekçesi ile 39-72 yaşları arasında 7 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurmuştu. Gözaltına alınanların isimleri ise açıklanmamıştı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

1989 Tiananmen Meydanı protestolarının yıl dönümü nedeniyle 4 Haziran'da gerçekleştirilen gece nöbetine katıldığı gerekçesi ile suçlanıyor. Lai, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Bir gün yayınlarım ve Hong Kong için demokrasi çağrılarım nedeniyle gözaltına alınabilirim" demişti. Lai, geçtiğimiz yıl düzenlenen protestolara katıldığı gerekçesiyle Şubat ve Nisan aylarında da gözaltına alınmıştı.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Yaşam
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Magazin
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandırılması getirildi Güncel
Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandırılması getirildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Dünya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi 3. Sayfa
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da 'yüksek riskli deney' olarak nitelendirildi
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan'a rest çekti: Misakımız Mavi Vatanımızdır
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan'a rest çekti: Misakımız Mavi Vatanımızdır
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Rize'de sel felaketinden etkilenen Kaçkar Köyü havadan görüntülendi
Rize'de sel felaketinden etkilenen Kaçkar Köyü havadan görüntülendi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cenk Eren Yeşim Salkım Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Euro Milli Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Hong Kong'da gözaltına alınan medya patronu serbest - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 22:02:23. #1.15#
title