Hong Kong'da 7 muhalif, 2019'da yasa dışı protestoları organize etmekten suçlu bulundu
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Hong Kong'da 7 muhalif, 2019'da yasa dışı protestoları organize etmekten suçlu bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hong Kong'da 7 muhalif, 2019'da yasa dışı protestoları organize etmekten suçlu bulundu

Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai ve 6 demokrasi yanlısı isim, 2019'da gerçekleştirilen yasa dışı geniş çaplı hükümet karşıtı protestoları organize etmekten ve protestoya katılmaktan suçlu bulundu.

Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai ve 6 demokrasi yanlısı isim, 2019'da gerçekleştirilen yasa dışı geniş çaplı hükümet karşıtı protestoları organize etmekten ve protestoya katılmaktan suçlu bulundu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mahkeme, muhalif medya patronu Jimmy Lai, Demokratik Parti Kurucusu Başkanı 82 yaşındaki Martin Lee, eski milletvekillerinden Lee Cheuk-yan, Margaret Ng, Cyd Ho Sau-lan, Albert Ho Chun-yan ve Leung Kwok-hung'un yargılandığı davada kararını açıkladı. 7 muhalif isim, Ağustos 2019'da düzenlenen geniş çaplı hükümet karşıtı protestoları organize etmekten ve protestolara katılmaktan suçlu bulundu. 7 muhalifin alacağı cezaya yönelik karar açıklanmadan önce 16 Nisan'da çıkarılacakları mahkemede avukatlarının dinleneceği belirtildi.

Mahkeme öncesi konuşan eski milletvekili Lee Cheuk-yan, "Gelecekte ne olursa olsun yine de yürüyeceğiz. Mücadelemizde Hong Kong halkına, kardeşlerimize inanıyoruz ve Hong Kong halkı ısrarcıysa zafer bizimdir" diye konuştu. Mahkeme dışında toplanan bir grup protestocu da siyasi zulmü kınadıklarını belirten ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Hong Kong'da yasadışı bir toplantıya veya gösteriye katılanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Ağustos 2019'da protestocular, suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısına karşı yürüyüşler gerçekleştirmiş, tansiyonun yükseldiği gösterilerde şiddet olayları yaşanmıştı.

(İHA)

Hong Kong'da 7 muhalif, 2019'da yasa dışı protestoları organize etmekten suçlu bulundu
Hong Kong'da 7 muhalif, 2019'da yasa dışı protestoları organize etmekten suçlu bulundu
Hong Kong'da 7 muhalif, 2019'da yasa dışı protestoları organize etmekten suçlu bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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