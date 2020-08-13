Son dakika haberi! Hollywood yıldızı Cuba Gooding Jr hakim karşısında - NEW
Son dakika haberi... Oscar ödüllü aktör Cuba Gooding Jr, aleyhine açılmış cinsel istismar davası için New York'un Manhattan bölgesinde mahkeme önünde görüntülendi.
13.08.2020 20:21 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:29
Oscar ödüllü aktör Cuba Gooding Jr, aleyhine açılmış cinsel istismar davası için New York'un Manhattan bölgesinde mahkeme önünde görüntülendi. Koronavirüs sebebiyle bir kaç kez ertelenen davada ünlü aktör 20'den fazla kadının "zorla öpme" ve "elle taciz" iddiasıyla yargılanıyor. Gooding Jr, suçlu bulunması halinde bir sene boyunca parmaklıklar arkasında kalabilir.
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Kaynak: AA