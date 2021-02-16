Son dakika haberi... Hollandalı buz patencinin buz tutmuş kanal üzerindeki performansı kamerada

Hollanda'da artistik buz patenci Linden van Bemmel başkent Amsterdam'da buz tutmuş kanal üzerinde buz pateni performansı sergiledi. O anlar kameraya yansıdı.

Hollandalı artistik buz patenci Linden van Bemmel, ülkenin başkenti Amsterdam'da buz tutmuş Prinsengracht kanalında buz pateni performansı sergiledi. O anlar kameraya yansıdı. Bemmel'in buz üzerindeki gösterisi sırasında birçok bölge sakinin kendisini izlediği görüldü. Sergilediği performansı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Bemmel, "Bu hafta sonu rüya gibiydi" ifadelerini kullandı. Bemmel'in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları, övgü dolu birçok yorum yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı