Son dakika haberi... Hollandalı buz patencinin buz tutmuş kanal üzerindeki performansı kamerada
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Son dakika haberi... Hollandalı buz patencinin buz tutmuş kanal üzerindeki performansı kamerada

16.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:03
Son dakika haberi... Hollandalı buz patencinin buz tutmuş kanal üzerindeki performansı kamerada

Son dakika haberler... Hollanda'da artistik buz patenci Linden van Bemmel başkent Amsterdam'da buz tutmuş kanal üzerinde buz pateni performansı sergiledi.

Hollanda'da artistik buz patenci Linden van Bemmel başkent Amsterdam'da buz tutmuş kanal üzerinde buz pateni performansı sergiledi. O anlar kameraya yansıdı.  

Hollandalı artistik buz patenci Linden van Bemmel, ülkenin başkenti Amsterdam'da buz tutmuş Prinsengracht kanalında buz pateni performansı sergiledi. O anlar kameraya yansıdı. Bemmel'in buz üzerindeki gösterisi sırasında birçok bölge sakinin kendisini izlediği görüldü. Sergilediği performansı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Bemmel, "Bu hafta sonu rüya gibiydi" ifadelerini kullandı. Bemmel'in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları, övgü dolu birçok yorum yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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