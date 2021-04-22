Son dakika haberi... Hollanda Savunma Bakanlığı, F-35'lerde hızlı motor yıpranması yaşandığını bildirdi
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Son dakika haberi... Hollanda Savunma Bakanlığı, F-35'lerde hızlı motor yıpranması yaşandığını bildirdi

Son dakika haberi... Hollanda Savunma Bakanlığı, F-35'lerde hızlı motor yıpranması yaşandığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Hollanda Savunma Bakanlığı, motor yıpranması nedeniyle ülkedeki tüm F-35 savaş jetlerinin incelenmek üzere Leeuwarden Hava Üssü'ne indirildiğini belirtti.

Hollanda Savunma Bakanlığı, motor yıpranması nedeniyle ülkedeki tüm F-35 savaş jetlerinin incelenmek üzere Leeuwarden Hava Üssü'ne indirildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait 3 F-35 savaş jetinin motorunun beklenenden hızlı yıprandığı vurgulandı.

Açıklamada, filodaki 9 F-35'in tedbir amacıyla ülkenin kuzeyindeki Leeuwarden Hava Üssü'nde bekletildiği ifade edildi.

Motorlardaki yıpranmaya, pist yüzeyindeki aşınmadan dolayı uçuşan tozların sebep olduğunun düşünüldüğü belirtilen açıklamada, "F-35'ler F-16'lara göre daha ağır motora sahip ve iniş-kalkış sırasında pist yüzeyinde daha fazla yıpranmaya neden oluyor" değerlendirmesine yer verildi.

Bakanlık, motor yıpranmasının Hollanda dışında görülmediğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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